موسكو تنتقد واشنطن وتدين الهجمات الأمريكية ضد إيران

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس خُصصت لمناقشة الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية: " تدين بأقسى العبارات التصرفات غير المسؤولة والخطيرة والاستفزازية التي ارتكبتها ضد – الدولة ذات السيادة والعضو في ".

وأشار إلى أن أظهرت مرة أخرى استخفافها الصارخ بالقانون الدولي وبمواقف غالبية دول العالم، قائلا: "هكذا، تؤكد الولايات المتحدة مجددا استخفافها الكامل بإرادة ، وتثبت أنها مستعدة للمغامرة بأمن وسلامة البشرية جمعاء من أجل مصالح حليفتها ".



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "الولايات المتحدة فتحت بصنيعها هذا ' باندورا'، ولا أحد يستطيع التكهّن بما قد تؤول إليه هذه الخطوة من تداعيات جديدة".



وحذر من أنه "إذا لم يتم وضع حد للتصعيد، فسيكون الشرق الأوسط على أعتاب صراع واسع النطاق بتبعات غير متوقعة على منظومة الأمن الدولي، وقد يجد العالم نفسه على شفير نووية".



وأوضح نيبينزيا أن واشنطن تخلّت عمدا عن الخيار الدبلوماسي لتسوية الأزمة، رغم العروض المتكررة التي قدّمتها للقيام بدور الوسيط في هذا النزاع.



يذكر أن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرا من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".