قصف "إسرائيلي" يستهدف منطقتين في تبريز

استهدف قصف "إسرائيلي"، اليوم الاثنين، منطقتين في تبريز الإيرانية.

وقالت بإيران، "استهداف إسرائيلي لمنطقتين في تبريز والدفاعات الجوية تصدت للهجوم".

وكانت " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.