تعليق أمريكي جديد يخص الهجوم على إيران

اعتبر مسؤول في ، الاثنين، أن الهجوم على كان عملية .

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في ، "الهجوم على كان عملية وليس البنتاغون".

وأضاف "ترامب هو من اختار الخطط ورسم الحملة الإعلامية المصاحبة لها".

يشار الى أن استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووصف الرئيس ترامب الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرا من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".