سماع دوي انفجارات شرقي طهران

أفادت وسائل إعلام دولية، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات شرقي العاصمة الإيرانية .

وقالت تلك الوسائل، "تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة وسماع دوي انفجارات شرقي طهران".

وأضافت "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في شرقي طهران".

الى ذلك، قال موقع نور نيوز الإيراني، "هجوم جوي إسرائيلي يستهدف موقع العسكري جنوب شرقي ".

وكانت " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.