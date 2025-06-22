الدفاع الجوي الإيراني يتصدى لطائرات مسيرة

أعلنت ، فجر الاثنين، عن تصدي الدفاع الجوي الإيراني لطائرات "إسرائيلية" مسيرة .

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وقالت : "الدفاع الجوي الإيراني يتصدى لطائرات إسرائيلية مسيرة في ومدينة كرج جنوب العاصمة".

وكانت وسائل إعلام دولية أفادت، فجر الاثنين، بسماع دوي انفجارات شرقي العاصمة الإيرانية طهران.

يشار الى أن " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.