إيران تعلن بدء هجوم صاروخي ضد "إسرائيل"

أعلنت الإيرانية، فجر الاثنين، عن بدء هجوم صاروخي ضد "إسرائيل".

الى ذلك، قال الجيش "الإسرائيلي"، تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من باتجاه ".

وأضاف أن " يعمل على اعتراض الصواريخ ومهاجمتها".

بدورها، قالت وكالة إيرنا، "الموجة 21 لم يتم تنفيذها والعملية التي نفذت قبل دقائق كانت من ضد أهداف بالأراضي المحتلة".



يشار الى أن "إسرائيل" شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.