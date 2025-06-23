المرشد الإيراني: العدو الصهيوني ارتكب خطأ كبيرا ويعاقب الآن

اعتبر المرشد الإيراني الأعلى ، فجر الاثنين، أن العدو الصهيوني ارتكب خطأ كبيرا وهو يعاقب الآن.

وقالت المرشد الإيراني، "العدو الصهيوني ارتكب خطأ كبيرا وجريمة كبيرة ويجب أن يعاقب وهو يعاقب الآن".



يذكر أن استهدفت فجر (22 حزيران 2025) ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، وحذر من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق على "إنهاء هذه الحرب".