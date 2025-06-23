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تفاصيل جديدة تخص قصف منشآت إيران النووية
دوليات
2025-06-22 | 21:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
5,027 شوهد
كشف مسؤولون أميركيون، تفاصيل تتعلق بالهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية والذي أطلق عليه اسم "مطرقة
منتصف
الليل".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية شارك فيه أكثر من 125 طائرة".
ووفق المسؤولين ألقت "قاذفات الشبح بي-2 قنابل ضخمة (خارقة للتحصينات) على منشأتي فوردو ونطنز الإيرانيتين، بينما ضربت صواريخ توماهوك موقعا في مدينة أصفهان".
وكانت
وزارة الدفاع
الأميركية قد أعلنت، يوم الأحد، أنها قصفت مواقع نووية إيرانية بأكثر من 182 طنا من المتفجرات، مستخدمة 75 سلاحا، في أكبر عملية تنفذها طائرات الشبح "بي-2" في تاريخ
الولايات المتحدة
، وقد استغرقت العملية 25 دقيقة فقط.
وأعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، صباح الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ عملية استهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية.
وقال
ترامب
في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تم تدمير موقع فوردو".
وذكر
وزير الدفاع
الأميركي، بيت هيغسيث، في مؤتمر صحفي عقد الأحد، في مقر البنتاغون، أن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية كانت "دقيقة ومباشرة وحققت نجاحا مذهلا"، مضيفا أن "الهدف من العملية لم يكن إسقاط النظام، بل حماية
إسرائيل
".
من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، إن "عملية مطرقة
منتصف
الليل"، بدأت مساء الجمعة بإرسال قاذفات "بي-2" إلى مواقع مختلفة.
وأوضح كين أن سبع قاذفات من طراز "بي-2" حلقت لمدة 18 ساعة من الولايات المتحدة إلى
إيران
لإسقاط 14 قنبلة خارقة للتحصينات.
ووفقما ذكر ترامب، مساء الأحد، فإن "طياري قاذفات (بي-2) وصلوا بسلام إلى ميزوري".
وأكد مسؤولون كبار في
إدارة الرئيس
ترامب، الأحد أن الغارات الجوية على مواقع نووية إيرانية ليست تمهيدا لتغيير النظام.
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