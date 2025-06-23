تعليق جديد لترامب يخص المواقع النووية في إيران

كشف الرئيس الأمريكي ، فجر الاثنين، عن أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية الإيرانية.

وقال في كلمة له، "أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية في كما تظهر صور الأقمار الصناعية".

وأضاف "الضرر الأكبر الذي لحق بالمواقع النووية في إيران وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض"، مردفا "التدمير مصطلح دقيق لوصف ما حدث للمواقع النووية الإيرانية".

الى ذلك، قال "الرئيس ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي ظهر اليوم".

يشار الى أن " " شنت فجر (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل"، قبل أن يقوم بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.