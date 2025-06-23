شركات الطيران الإماراتية تعلق رحلاتها مع العراق حتى نهاية الشهر

وأعلنت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها ، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 يوليو/تموز المقبل، كما أعلنت أيضًا عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى والعراق وسوريا وإسرائيل وسانت بطرسبرغ حتى 30 يونيو 2025.كما علقت ، لدبي، مؤقتا جميع رحلاتها إلى إيران (طهران) والعراق (بغداد والبصرة) حتى 30 يونيو 2025.كما أوقفت شركة ، الناقلة الاقتصادية ومقرها الشارقة، رحلاتها من وإلى إيران والعراق وروسيا وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان حتى نهاية الشهر، كما تم تعليق الرحلات إلى حتى 25 يونيو/حزيران 2025، بسبب استمرار التوترات الإقليمية وقيود المجال الجوي.