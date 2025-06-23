رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل

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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه شمال .







وأضافت الجبهة: "صفارات الإنذار تدوي في الأعلى والجولان وعند الحدود مع ".



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي: "رصد موجة صواريخ جديدة من والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضها". وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه شمال ".وأضافت الجبهة: "صفارات الإنذار تدوي في الأعلى والجولان وعند الحدود مع ".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي: "رصد موجة صواريخ جديدة من والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضها".

في حين بينت كالة مهر الإيرانية، أن "الحرس الثوري استخدم صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل ومسيرات انتحارية في الموجة ٢١ من هجماته".