هجوم إسرائيلي جديد يستهدف منشأة فوردو النووية

وقالت بمدينة قم: "هجوم إسرائيلي جديد استهدف منشأة فوردو النووية".وأوضحت، فايننشال تايمز عن مصدر إيراني مطلع: "اليورانيوم المخصب لم يمس وكان من السذاجة لو احتفظنا به بالمواقع المستهدفة"، مؤكدا ان " لن تسعى إلى تسليح برنامجها النووي".