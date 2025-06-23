إذاعة الجيش الإسرائيلي: نأمل في إنهاء المعركة مع إيران خلال أيام

ونقلت الإذاعة عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن "الجيش يستطيع تحقيق أهداف العملية في وانهاءها خلال أيام".وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب مستعدة لوقف الحرب إذا وافق المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي على ذلك.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف مختلف أنحاء واستخدام صاروخ " " الباليستي لأول مرة في أحدث هجوم له.بدورها أعلنت إسرائيل شن 200 غارة على مواقع في إيران خلال الساعات الماضية.يذكر أن شنت ليلة 22 يونيو ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، بهدف تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل جاد حسب .