البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز

وذكرت المتحدثة باسم ليفيت في تصريحات صحفية إن " تتابع التوترات في المنطقة عن كثب، وأنها تعتبر ممرًا استراتيجيًا لا يمكن لأي دولة أن تحتكره أو تعيق حركة الملاحة الدولية فيه".وأضافت أن "أي محاولة من جانبها لاتخاذ مثل هذا القرار ستكون تصرفًا متهورًا من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة والممرات الملاحية الدولية".وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض أن " لا يزال منفتحًا على الحلول الدبلوماسية مع ، رغم التصعيد السياسي والعسكري المتزايد".وأشار إلى أن " تفضل خيار التفاوض والحوار المباشر لحل الخلافات، لكنها مستعدة للتعامل بحزم مع أي تهديدات تمس مصالحها أو ".