تحذير غير مسبوق للأمريكيين

وأوضحت السفارة في بيان لها أن "هذا الإجراء جاء كإجراء احترازي، دون الكشف عن أي تفاصيل محددة حول طبيعة التهديدات المحتملة".ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة تحذيرات مماثلة كانت قد وجهتها لمواطنيها في عدة مدن عالمية، بما في ذلك ، خلال الأسابيع الماضية.من جهتها، سارعت للرد على هذه التحذيرات، حيث أكد مصدر مسؤول أن "الوضع الأمني في البلاد مستتب تماما، وأن جميع تعمل بكفاءة عالية".كما أضاف المصدر أن " تتعاون بشكل كامل مع جميع الشركاء الدوليين لضمان الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن "هناك تنسيقا مستمرا مع الجانب الأمريكي حول هذا الملف".يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، حيث كانت قد حذرت مواطنيها في عدة عواصم أوروبية وآسيوية من "تهديدات محتملة" خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات.