الخارجية القطرية تعلن إيقاف حركة الملاحة الجوية

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "تم في إطار حرص على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، نعلنعن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها استناداً إلىتطورات الأوضاع في المنطقة".وأضافت ان "الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكلمستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين"، لافتة الى انها "ستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية".وجددت الوزارة تأكيدها "على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار".