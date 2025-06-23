الصين تبدي موقفا جديدا يخص الهجوم الأميركي على إيران

وأضاف الوزير: "على جميع أطراف الصراع اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض".كما اعتبر أن هجمات " " على استنادا إلى وجود "تهديد مستقبلي محتمل" أرسلت "إشارات خاطئة" للعالم.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع البريطاني السابق في اليوم.وكانت الخارجية الصينية قد دانت، الأحد، الهجوم الأميركي على إيران، وأوضحت في بيان: "تدين بشدة الهجوم الأميركي على إيران وعلى المنشآت النووية التي تخضع لإشراف ".