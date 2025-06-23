بعد قطر.. المملكة العربية السعودية تدرس غلق الأجواء الجوية

وقالت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان " تدرس غلق الأجواء الجوية، بعد تصاعد التوتر في المنطقة ونية قصف قواعد أميركية".وأعلنت ، اليوم الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية.وقالت الوزارة في بيان تابعته نيوز، انه "تم في إطار حرص على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، نعلنعن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها استناداً إلىتطورات الأوضاع في المنطقة".وأضافت ان "الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين"، لافتة الى انها "ستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية".وجددت الوزارة تأكيدها "على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار".