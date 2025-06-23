"أكسيوس": إدارة ترامب تستعد لهجمات إيرانية على قواعد عسكرية أمريكية

وذكر الموقع أن " تستعد لهجمات إيرانية على قواعد أمريكية" في الشرق الأوسط.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، سيعقد اجتماعًا لمجلس الامن القومي بعد نحو نصف ساعة من الآن في .من جانبها، ذكرت قناة " " عن مسؤولين أمريكيين قولهما توقع مهاجمة لقاعدة العديد في .