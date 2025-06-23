ماذا تعرف عن قاعدة العديد الأميركية في قطر المهددة بتعرضها لقصف إيراني؟

وهذه القاعدة تُعد مركزًا استراتيجيًا حيويًا للعمليات العسكرية الأميركية والتحالف الدولي في المنطقة.وفيما يلي أبرز ما تتضمنه:المكونات الرئيسية لقاعدة العديد الأميركية:1. الوجود العسكري-ما بين 10,000 – 13,000 جندي أميركي (يتغير العدد حسب الظروف العملياتية).-قوات من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا ضمن .2. مراكز القيادة والسيطرة-القيادة المركزية الجوية الأميركية (AFCENT): تدير العمليات الجوية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.-مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC): مسؤول عن تنسيق وتوجيه جميع العمليات الجوية في منطقة (CENTCOM).-منشآت لتنسيق الضربات الجوية، والمراقبة، والطائرات المسيرة، والعمليات الاستخبارية.3. المنشآت والمرافق-مدارج ضخمة للطائرات قادرة على استيعاب قاذفات B-52 وطائرات الشحن العملاقة مثل C-17.-مخازن أسلحة وذخائر متقدمة، بما في ذلك أسلحة دقيقة وتكنولوجيا متطورة.-ملاجئ للطائرات المحصنة ضد الهجمات.-أنظمة دفاع جوي ومراقبة ورادارات متطورة.-مرافق سكنية ومجتمعية: تشمل مساكن للجنود، مستشفى ميداني، صالات رياضية، مطاعم، بنية تحتية متكاملة لدعم الجنود لفترات طويلة.4. المهام والوظائف-إدارة عمليات مكافحة الإرهاب، مثل ضربات التحالف ضد داعش في وسوريا.-مراقبة حركة الملاحة الجوية والبحرية في .-دعم وإطلاق العمليات العسكرية الأميركية في سابقًا.-مركز دعم لوجستي وتحريك القوات الأميركية في المنطقة.الأهمية الاستراتيجية-تعد العديد البديل الأهم للقواعد الأميركية في في حال حدوث توترات أو إغلاق قواعد أخرى (مثل في أو البحرين).-مركز قيادة متقدم للولايات المتحدة يمكنه إدارة الحرب عن بُعد في مناطق متعددة من العالم.التوسعات والتحديثات-قطر استثمرت أكثر من مليار دولار لتوسيع وتحديث القاعدة بدعم أميركي.-خطط لتطوير مدارج إضافية ومبانٍ جديدة لقيادة العمليات.