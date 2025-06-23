ترامب يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع ورؤساء الأركان المشتركة

عقد الرئيس الأمريكي ، الاثنين، اجتماعا مع ورؤساء الأركان المشتركة، وذلك بعد قصف إيراني استهدف قواعد أمريكية في دول .



ونقلت "سي إن بي سي" عن مسؤول قوله، إن " حاليا في مع ورؤساء الأركان المشتركة".

‌‏وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، مساء اليوم الاثنين، بداية الرد على أميركا بضرب قاعدة العديد في وقواعد في .