اول تعليق قطري على الهجوم الايراني

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية تابعته ، ان "الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية".وأضافت "بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات"، لافتة الى ان "أجواء وأراضي آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما".ودعت "المواطنين والمقيمين الى أخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية".