الأمن القومي الإيراني يعلن: عملياتنا لا تهدد قطر

وجاء في بيان المجلس بشأن استهداف القاعدة الأمريكية في أن "هذا الإجراء لا ينطوي على أي تهديد أو خطر تجاه الشقيقة والصديقة، أو شعبها النبيل".وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد التزامها بالحفاظ على العلاقات الودية والتاريخية مع دولة ومواصلتها".وأوضح البيان أن قصف في العديد بقطر جاء "ردا على العدوان السافر والوقح الذي ارتكبته ضد المواقع والمنشآت النووية الإيرانية".ولفت البيان إلى أن "عدد الصواريخ المستخدمة في هذه العملية الناجحة مساو لعدد القنابل التي استخدمتها أمريكا في هجومها على المنشآت النووية الإيرانية. كما أن القاعدة التي استُهدفت في هذا الهجوم من قِبل قوات المقتدرة، تقع على مسافة بعيدة عن المناطق المدنية والمرافق السكنية القطرية".جاء ذلك على وقع بدء إيران مساء الإثنين، هجوما يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى .