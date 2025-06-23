صحيفة أميركية: إيران أخطرت قطر مسبقاً بالهجمات على قاعدة العديد

وقال المسؤولون إن " كانت بحاجة رمزية للرد على ، ولكن في الوقت نفسه تنفيذ ذلك بطريقة تسمح لجميع الأطراف بمخرج"، واصفين ذلك "بأنه استراتيجية مشابهة لتلك التي اتبعتها إيران في عام 2020 عندما أخطرت قبل إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أميركية في العراق عقب اغتيال قائد ".ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله اليوم إن "إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه قواعد أميركية في قطر".فيما قال شاهد من رويترز اليوم إنه "سمع دوي عدة انفجارات في بعد تهديدات من بالرد على الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية".وأكدت قطر اليوم احتفاظها بحق الرد المباشر، بما يتوافق مع القانون الدولي، على استهداف إيران قاعدة العديد العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في الدوحة.وجاء الهجوم الإيراني ردا على قصف أميركي لمنشآت نووية إيرانية.وقال المتحدث باسم ماجد : "نعرب عن إدانة الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ونعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق ".