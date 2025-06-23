إيران تتصل بروسيا وتتحدث عن السلام في الشرق الأوسط

وبحسب ما أفادت به وكالة " " الإيرانية، قال نصير زاده: "يمكننا أن نبذل الجهود فيما بيننا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم"، ووصف بأنها "مصدر كل المشاكل وعدم الاستقرار" في الشرق الأوسط.وشكر الإيراني على دعمها في ظل تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وأكد أن "ستستغل كل الفرص لمعاقبة المعتدي ولن تقبل بالسلام المفروض".من جانبه، أبلغ بيلاوسوف نظيره الإيراني أن تراقب تطورات الوضع في الشرق الأوسط وتدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.