المرشد الإيراني يؤكد: لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا

أكد المرشد الإيراني الأعلى ، الاثنين، أن بلاده لم تعتد على أحد ولا تقبل أن يعتدي عليها.

وقال المرشد الإيراني في تغريدة على منصة "إكس"، "لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد ولن نخضع لاعتداء أيا كان وهذا منطق شعبنا".

واضاف "أولئك الذين يعرفون تاريخ وشعبها يدركون أن الشعب الإيراني عصي على الاستسلام".

ومنذ فجر (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وردت طهران بعده بقصف قاعدة العديد في .