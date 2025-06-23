قطر تدعو للعودة لطاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميا

دعت ، الاثنين، الى العودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، "تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد"، معتبرا أن "الهجوم هو اعتداء وانتهاك سافر لسيادة ".

وأضاف "ندعو للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميا"، مردفا "نعتبر الهجوم مفاجئا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات".

واعرب المتحدث عن شكره "كل الدول الشقيقة والصديقة على وقوفها معنا".

بدوره، قال نائب للعمليات المشتركة القطرية، "وردتنا معلومات أن قواعد بالمنطقة مستهدفة بينها العديد"، مضيفا "في 7:30 مساء وردنا أن 7 صواريخ انطلقت من نحو قاعدة العديد، سقط صاروخ واحد في قاعدة العديد دون أي خسائر".

وكانت إيران أعلنت، مساء الإثنين، إطلاق عدة صواريخ باتجاه قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر.



