البيت الأبيض: نريد اتفاقا ولا نريد مزيدا من الحرب

أعلن ، اليوم الاثنين، أن تريد اتفاقا ولا تريد مزيدا من الحرب.

ونقل موقع " أكسيوس" عن مسؤول في ، "هدف الآن هو إنهاء الحرب وسيوضح ذلك لنتنياهو".

وأضاف "نريد اتفاقا ولا نريد مزيدا من الحرب".



ومنذ فجر (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب، قبل أن يقوم فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وردت طهران بعده بقصف قاعدة العديد في .