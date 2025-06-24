عراقجي: لا يوجد أي "اتفاق" على وقف لإطلاق النار أو العمليات العسكرية‏ حتى الآن

وقال عراقجي بتصريح صحفي، تابعته ، إنه "كما أوضحت مراراً وتكراراً، ان هي التي شنت الحرب على إيران، وليس العكس".وتابع: "‏حتى الآن، لا يوجد أي "اتفاق" على أي وقف لإطلاق النار أو العمليات العسكرية، ومع ذلك، شريطة أن يُوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت ، فلن ننوي مواصلة ردنا بعد ذلك".واشار الى انه "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية في وقت لاحق".