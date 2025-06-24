هجوم إيراني صاروخي واصابة مبنى بشكل مباشر في بئر السبع

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن " تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم" مشيرة الى ان "الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد عن 4 صواريخ".وتابعت، أن "صفارات الإنذار تدوي من جديد في الكبرى والمستوطنات على السفوح الغربية للضفة، والإنذار الجديد شمل عشرات البلدات في منطقة بيسان وتل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي".ولفت الى انه "أنباء أولية عن إصابة مبنى جنوب مؤولف من 7 طوابق في بئر السبع بشكل مباشر إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران".ووسعت الجبهة الداخلية إنذارها المبكر ليشمل كل إسرائيل من جنوبا حتى المطلة شمالا بعد رصد صواريخ من مع تضرر العديد امن المباني في بئر السبع".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل، تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي . يُطلب من الجمهور الالتزام بتعليمات ".ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل بعد رصد إطلاق الصواريخ.