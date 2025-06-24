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ترامب: إسرائيل وإيران سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحقيقة

دوليات

2025-06-23 | 22:38
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ترامب: إسرائيل وإيران سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحقيقة
2,828 شوهد

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل وإيران توجهتا إلي في آن واحد تقريبا وقالتا إنهما تريدان السلام وعرفت أن الوقت قد حان، فيما اشار الى انهما سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحقيقة.

وقال ترامب، إن "إسرائيل وإيران توجهتا إلي في آن واحد تقريبا وقالتا إنهما تريدان السلام وعرفت أن الوقت قد حان"، مبيناً أن "العالم والشرق الأوسط هما الرابحان الحقيقيان وكلا البلدين سيشهدان حبا وسلاما وازدهارا".
وتابع: "لدى إسرائيل وإيران الكثير ليكسباه لكنهما سيخسران الكثير أيضا إذا انحرفا عن طريق البر والحقيقة"، مردفاً أن "مستقبل إسرائيل وإيران لا حدود له ومليء بالوعود العظيمة".
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ترامب

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