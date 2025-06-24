ترامب: إسرائيل وإيران سيخسران الكثير إذا انحرفا عن طريق البر والحقيقة

وقال ، إن " وإيران توجهتا إلي في آن واحد تقريبا وقالتا إنهما تريدان السلام وعرفت أن الوقت قد حان"، مبيناً أن "العالم والشرق الأوسط هما الرابحان الحقيقيان وكلا البلدين سيشهدان حبا وسلاما وازدهارا".وتابع: "لدى إسرائيل وإيران الكثير ليكسباه لكنهما سيخسران الكثير أيضا إذا انحرفا عن طريق البر والحقيقة"، مردفاً أن "مستقبل إسرائيل وإيران لا حدود له ومليء بالوعود العظيمة".