دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الان

وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت 5 رشقات صاروخية باتجاه .وفي وقت سابق كتب في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".