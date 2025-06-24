ترامب يتضامن مع الدوحة بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

وجاء في بيان : "تلقى أمير اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي وأكد له تضامنه وإدانته للهجوم على قاعدة العديد".وأضاف البيان: "الرئيس اعتبر هجوم انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي والقانون الدولي".وشدد ترامب على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر ويقوض استقرار المنطقة.من جهته، أعرب عن شكره للرئيس الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع قطر وشعبها، حسب بيان الأمريكي.وتابع البيان: أكد أمير قطر جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات التي تم اتخاذها".