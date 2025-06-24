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ترامب يتضامن مع الدوحة بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد
دوليات
2025-06-24 | 03:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
386 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لأمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني
تضامن بلاده مع
الدوحة
، معربا عن إدانة
الولايات المتحدة
للهجوم الإيراني على قاعدة العديد العسكرية في قطر مساء أمس.
وجاء في بيان
الديوان الأميري
القطري
: "تلقى أمير
دولة قطر
تميم بن حمد آل ثاني
اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
وأكد له تضامنه وإدانته للهجوم على قاعدة العديد".
وأضاف البيان: "الرئيس
ترامب
اعتبر هجوم
إيران
انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي والقانون الدولي".
وشدد ترامب على رفضه القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر ويقوض استقرار المنطقة.
من جهته، أعرب
أمير قطر
عن شكره للرئيس الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع قطر وشعبها، حسب بيان
الديوان
الأمريكي.
وتابع البيان: أكد أمير قطر جاهزية ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات
الاحترازية
التي تم اتخاذها".
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