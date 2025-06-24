قصف إسرائيلي يستهدف مركبة في جنوب لبنان (صور)

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استهدف طيران إسرائيلي مسير صباح اليوم الثلاثاء سيارة في بلدة كفردجال بمحافظة النبطية، بصاروخين أديا إلى تدمير السيارة بالكامل.





ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو سقوط ضحايا تشهد المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا وسط مخاوف من تصعيد إضافي في ظل التوترات المستمرة في الجنوب اللبناني.



وكان الطيران الإسرائيلي نفذ أمس الاثنين سلسلة غارات جوية واسعة استهدفت أطراف عدد من القرى والأودية والتلال في محافظات النبطية، ، والزهراني.