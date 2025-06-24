بعد اعلان وقف اطلاق النار.. اسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ في شمالها

وقالت الجبهة في خبر نشرته وسائل إعلامية وتابعته ، انه "تم رصد إطلاق صواريخ على شمال ".وأضافت ان "صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ".ووجهت تنبيها "بالتوجه إلى المناطق المحمية واتباع تعليمات الجبهة".