حتى الان.. طهران لم تؤكد حدوث اغتيالات بالقصف الإسرائيلي فجرا

– دوليات



أشار محافظ ، اليوم الثلاثاء، الى عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما إذا أدت اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا إلى اغتيالات.



وقال محافظ في تصريحات صحفية: "معظم اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا استهدفت مناطق سكنية أو مواقع لتقديم الخدمات للمواطنين".



وأضاف المحافظ "لا معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما إذا أدت اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا إلى اغتيالات".



وتابع محافظ طهران: "اعتداءات الكيان الصهيوني على طهران فجرا استهدفت 12 نقطة في العاصمة ومحافظة".

وقال محافظ في تصريحات صحفية: "معظم اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا استهدفت مناطق سكنية أو مواقع لتقديم الخدمات للمواطنين".وأضاف المحافظ "لا معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما إذا أدت اعتداءات الكيان الصهيوني فجرا إلى اغتيالات".وتابع محافظ طهران: "اعتداءات الكيان الصهيوني على طهران فجرا استهدفت 12 نقطة في العاصمة ومحافظة".