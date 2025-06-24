سوريا تعيد فتح اجواءها

وذكرت وسائل إعلامية ان "السلطات قررت إعادة فتح الأجواء امام حركة الطائرات القادمة والمغادرة".وأضافت ان "ذلك جاء بعد أيام على اغلاقها بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة".