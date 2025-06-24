إعلام إيراني: أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات في محافظة مازندران

وذكرت الوسائل، ان "الطيران الصهيوني شن غارات عسكرية على محافظة مازندران الإيرانية".واتهمت في وقت سابق من اليوم بخرق وقف اطلاق النار من خلال معاودة القصف على تل ابيب.وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق ان إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية