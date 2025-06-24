الحرس الثوري: إيران لقنت العدو الصهيوني دروساً تاريخية لا تنسى

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له حول الموجة الثانية والعشرين ضمن عملية الوعد الصادق3 إن "الكيان الاسرائيلي العاجز واليائس والمحبط من دفاع الشعب الإيراني البطل ارتكب هجوما وحشيا أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين".واضاف البيان "في الليلة الماضية، استشهد مجموعة من المواطنين في هجوم وحشي شنه جيش الكيان الصهيوني الإرهابي الإجرامي، الذي يئس من الدفاع المقدس لشعب الإيراني البطل، ومد يده عاجزًا إلى شركائه الأميركيين من أجل وقف إطلاق النار".وأضاف البيان ردا على هذه الجريمة العمياء، وفي اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ وقف إطلاق النار المفروض على العدو، دمر الحرس الثوري الإيراني في الموجة الثانية والعشرين من عملية الوعد 3، مراكز عسكرية للعدو الاسرائيلي بإطلاق 14 صاروخا في مختلف أنحاء الكيان الاسرائيلي.وختم البيان، أنه "كما وعدنا سابقاً فإن أبناء الوطن في القوات المسلحة فرضوا إرادتهم على العدو الصهيوني وما زالوا يراقبون تحركات العدو بعيون مفتوحة ويقظة".