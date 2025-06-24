مجموعة مسلحة جديدة تتبنى تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق

وأسفر هجوم نفذه انتحاري، الأحد، على الكنيسة الواقعة في حي الدويلعة عن مقتل 25 شخصاً وإصابة العشرات بجروح، ما جدّد مخاوف الأقليات التي كان حضّ مراراً السلطة الانتقالية على حمايتها وإشراكها في المرحلة الانتقالية.وأوردت جماعة تسمي نفسها "سرايا أنصار السنّة"، في بيان، على تطبيق "تلغرام": "أقدم الأخ الاستشهادي محمّد ... على تفجير كنيسة مار ".وقالت إن "العملية جاءت بعد استفزاز من مسيحيي دمشق في حق الدعوة" على حد تعبيرها.وكانت الداخلية السورية أعلنت، الأحد، أن منفذ الهجوم "يتبع لتنظيم (داعش) الإرهابي".وألقت، الاثنين، "القبض على عدد من المجرمين المتورطين في الهجوم، خلال عملية أمنية «ضد خلايا تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في ريف دمشق"، ولم يتبن تنظيم " " الهجوم.ويعد هذا أول هجوم انتحاري داخل كنيسة في منذ بدء النزاع عام 2011؛ إذ سبق وتضررت كنائس عدة أو تعرض محيطها لهجمات، لكن من دون أن يستهدف هجوم مباشر المصلين داخلها.