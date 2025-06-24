وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال"، "الآن بعد أن حققنا السلام في الخارج، يجب علينا أن نُكمل المهمة هنا في الداخل من خلال إقرار مشروع القانون ، الكبير، والجميل، وإرساله إلى مكتبي في أسرع وقت ممكن. سيكون هذا هدية تاريخية لشعب العظيم، ونحن نبدأ الاحتفال بالذكرى الـ250 لميلاد بلادنا".وتابع "نحن ندخل أخيرًا عصرنا ، والذي سيجلب أمانًا وأمنًا وازدهارًا غير مسبوق لكل مواطنينا"، مضيفاً: "إلى أصدقائي في : احجزوا أنفسكم في إن اضطررتم، لا تعودوا إلى منازلكم، وأنهِوا الاتفاق هذا الأسبوع. اعملوا مع حتى يتمكن من استلام المشروع وتمريره فورًا".وشدد الرئيس الأمريكي "لا أحد يذهب في حتى يتم إنجازه. الجميع – والأهم من ذلك، الشعب الأمريكي – سيكونون في حال أفضل بكثير بفضل عملنا معًا. اجعلوا عظيمة من جديد".