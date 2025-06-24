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مقتل وإصابة 10 عسكريين "إسرائيليين" في غزة
دوليات
2025-06-24 | 12:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,617 شوهد
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بمقتل وإصابة 10 عسكريين إسرائيليين بكمين في قطاع
غزة
.
وقالت تلك الوسائل، "مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 بعضهم في حالة خطيرة جدا في كمين بقطاع
غزة
".
وأضافت "نقل المصابين في الحدث الأمني الصعب في غزة إلى مستشفى في تل أبيب".
وفي حصيلة جديدة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، "مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من 15 آخرين بينهم حالتهم حرجة في خان
يونس
".
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