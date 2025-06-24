نتنياهو: إيران لن تحصل على سلاح نووي

اعتبر الإسرائيلي ، الثلاثاء، أن لن تحصل على سلاح نووي، فيما أكد أن انضمام حدث تاريخي.

وقال نتنياهو في كلمة له، "هجمتنا المفاجئة ستسجل في تاريخ الحروب وقتلنا فيها كبار القادة وعلماء الذرة الإيرانيين".

وأضاف "سبق أن وعدتكم أن لن تحصل على سلاح نووي"، مردفا "هاجمنا عشرات المواقع التابعة للبرنامج النووي الإيراني".

ولفت نتنياهو "إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي فسندمره".