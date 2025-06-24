البيت الأبيض: نتنياهو فهم أن ترامب لن يشارك بالصراع بعد الآن

اعتبر ، الثلاثاء، أن الإسرائيلي فهم أن الرئيس الأمريكي لن يشارك في الصراع بعد الآن.

ونقلت عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، "نتنياهو فهم أن لن يشارك عسكريا في الصراع بعد الآن".

وكان نتنياهو اعتبر، الثلاثاء، أن لن تحصل على سلاح نووي، فيما أكد أن انضمام حدث تاريخي.

وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين إيران و" " حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" حزيران بقصف طهران ومدن أخرى.