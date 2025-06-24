عراقجي: البرنامج النووي الايراني مستمر

ونقلت وسائل اعلام عن عراقجي القول إن في عزلة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية كانت فعالة ومحركة رغم ذروة التوتر.وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حرب دامية بين وإسرائيل أوقفها اتفاق جرى التوصل إليه لوقف إطلاق النار.‏‎وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق .‏‎وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا.‏‎ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.