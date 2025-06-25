ايران تعتقل 700 جاسوس للكيان خلال 12 يوما فقط!

وقالت للانباء، إنه "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على ، كانت شبكة التجسس التابعة للنظام الصهيوني نشطة للغاية في البلاد، وتمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 منهم خلال 12 يوما".وأفادت أن "معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي، بينما لم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في ".وتطرح تساؤلات جدّية عما اذا كانت ردة الفعل الإيرانية ستكون عنيفة تجاه اتهامات التجسس والتعاون مع الكيان، خصوصا وأن الاختراق الإسرائيلي للداخل الإيراني كان كبيرا جدا وادى لضربة قوية على صعيد الاختراق وبدء الهجوم وتعطيل الدفاعات الجوية واغتيال اكثر من 20 من القادة العسكريين وعلماء النووي، الامر الذي قد يقود الى الشك بكل شيء وبالجميع في الداخل الإيراني.