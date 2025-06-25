إيران.. أول تحرك قانوني ضد مدير الطاقة الدولية بتهمة التجسس

وأعلن المتحدث باسم اللجنة ابراهيم رضائي أن الموافقة تمت خلال اجتماع اللجنة، لافتا إلى العديد من النقاط التي تضمنتها لجنة في .أشار رضائي إلى أن موافقة اللجنة على مشروع القرار "يُلزم الحكومة بتعليق التعاون".وأضاف حول إجراءات رد الفعل ضد : " أكدت استعدادها للرد الحاسم إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي عمل شرير، رغم وقف تبادل إطلاق النار".وبخصوص وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ليوقف 12 يوما من الضربات المتبادلة والتي بدأتها إسرائيل في 13 يونيو الماضي ضد منشآت وبنى عسكرية وشخصيات رفيعة المستوى وتسببت بخسائر ملحوظة، قال رضائي: " طلبت عبر دولة إقليمية وقف الهجمات، لكن إيران لم تقبل ولم تتخذ قراراً بشأن وقف إطلاق النار".وعن بند حسن الجوار، شدّد المتحدث على أن إيران "أكدت احترامها لجميع جيرانها، مع توضيح الأوضاع الإقليمية في المحادثات مع دول ".ولفت رضائي إلى أن أعضاء القومي "طالبوا بتعويضات من إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بإيران".كما تضمن مشروع القرار بندا يدعو لمقاضاة مدير وذلك بتهمة "تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية".