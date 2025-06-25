رسميًا.. البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وذكر سليمي في بيان، ان " مجلس‌ الإيراني صادق على قرار وقف تعاون مع ".وتابع، ان " البرلمان الايراني صادق على تعليق تعاون إيران مع ".وكان رئيس قد أكد في وقت سابق ان ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، وإلى حين تقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بشكل أسرع.