عراقجي "سعيد جدًا": عدوان إسرائيل قرّب الشعوب العربية من ايران بشكل "غير مسبوق"

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، ان "الموقف العربي كان جيدا على المستويين الحكومي والشعبي"، مشيرا الى ان "جميع الدول دانت العدوان، بعضها بلهجة شديدة وبعضها بلهجة أكثر هدوءاً، لكننا شهدنا موقفاً موحّداً تقريباً في كل المنطقة والعالم الإسلامي".وأوضح ان "البيان الذي صدر عن وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسطنبول كان قوياً جداً، وأضاف بنداً خاصاً لإدانة العدوان الأميركي، إذ تزامن ذلك مع انعقاد اليوم الثاني للاجتماع في اليوم نفسه".وأضاف: "أعتقد أن مواقف الحكومات كانت إيجابية، وعلى المستوى الشعبي والرأي العام في أو الإسلامية أو في مناطق أخرى، شهدنا تضامناً غير مسبوق مع الشعب الإيراني".وأكد أن "هذا يظهر بوضوح في التغريدات والمقالات والمقابلات واللقاءات المختلفة، وأتصوّر أنّ التقارب بين الرأي العام العربي والإسلامي والشعب الإيراني حصل أكثر من أي وقت مضى، وهذه إحدى الأحداث".وأشار الى "أنا سعيد جداً لأن عدوان كان له على الأقل هذه الفائدة الكبرى، وهي توحيد الرأي العام العربي والإسلامي بشكل غير مسبوق، وازدياد التضامن الإقليمي".وبين انه "لسنواتٍ، سعت بعض الأطراف إلى تخويف المنطقة من وتصويرها خطراً وتهديداً، أما اليوم فقد زال هذا الخوف وبات العدو الحقيقي معروفاً للجميع، فقد حاولت إسرائيل سنوات أن تعكس هذه المعادلة، وتروّج أن إيران تهديدٌ للمنطقة، لكن هذه الخطة فشلت نهائياً".وقدم عراقجي شكره لـ" ، لا سيما المعلقين والكتّاب في العالم العربي الذين أدّوا دوراً مهماً في شرح هذه المواقف وتوضيحها، ونحن نقدّر ذلك وسنواصل العمل على تعزيز هذه الوحدة والتضامن الذي تشكّل اليوم".