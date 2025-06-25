الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترفض امتناع إيران عن السماح بتفتيش المنشآت النووية

وقال رفائيل غروسي في تصريح صحفي "لا يمكن للمجموعة الدولية أن تقبل انقطاع عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، وهناك فرصة لإعادة معالجة قضية البرنامج النووي الإيراني في أعقاب الصراع العسكري الأخير".وأضاف غروسي، أن "آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة"، مبينا ان "المعرفة التكنولوجية النووية موجودة في وكذلك القدرة الصناعية ولا يمكن لأحد أن ينكرها".وتابع غروسي أن "عودة المفتشين إلى منشآت إيران النووية هي الأولوية القصوى".